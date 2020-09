Mundo Congresso peruano rejeita impeachment de presidente Depois de uma sessão de mais de 12 horas, a moção de vacância foi rejeitada por 78 votos, contra 32 de parlamentares a favor do afastamento e 15 abstenções

O Congresso peruano recusou o pedido de impeachment do presidente Martín Vizcarra, na noite de sexta-feira (18). Depois de uma sessão de mais de 12 horas, a moção de vacância foi rejeitada por 78 votos, contra 32 de parlamentares a favor do afastamento e 15 abstenções. Com isso, Vizcarra permanece no cargo. Há eleições presidenciais no Peru previstas para abril ...