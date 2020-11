Mundo Congresso do Peru aprova impeachment de presidente por 'incapacidade moral' 105 congressistas votaram a favor do afastamento de Martín Vizcarra

O Congresso peruano decidiu, na noite desta segunda-feira (9), afastar o presidente Martín Vizcarra de seu cargo, de acordo com o artigo 113 da Constituição, declarando-o com "incapacidade moral" de continuar no posto. Após quase 12 horas de sessão, o resultado foi de 105 votos a favor do afastamento, 19 contra e 4 abstenções. Com esse resultado, Manuel Merino, líder ...