Mundo Confira fatos que marcaram o mundo em 2020 Pandemia, recessão econômica, protestos por democracia e contra o racismo, além de eleição conturbada nos EUA e tragédias como a de Beirute marcaram o ciclo que se fecha

Onde quer que se esteja, é impossível falar de 2020 sem citar a pandemia do novo coronavírus. As medidas restritivas para evitar a proliferação da Covid-19 mudaram a vida ao redor do globo. A pandemia parou os setores aéreo e turístico, paralisou cidades, postergou eventos esportivos como as Olimpíadas de Tóquio, impôs uma série de restrições à locomoção das pessoas e m...