Não importa como você veja os números, um país se destaca do restante na atual pandemia de coronavírus: a Coreia do Sul.

No final de fevereiro e início de março, o número de novas infecções por coronavírus no país explodiu de algumas dezenas, para algumas centenas, para vários milhares.

No auge, os trabalhadores médicos identificaram 909 novos casos em um único dia, em 29 de fevereiro, e o país de 50 milhões de pessoas parecia prestes a ficar sobrecarregado.

Menos de uma semana depois, porém, o número de novos casos caiu pela metade. Dentro de quatro dias, caiu pela metade novamente - e novamente no dia seguinte.

No domingo, a Coreia do Sul registrou apenas 64 novos casos, o menor número em quase um mês, mesmo com as infecções em outros países continuando a subir aos milhares diariamente, devastando sistemas de saúde e economias. A Itália registra várias centenas de mortes diariamente; A Coreia do Sul não teve mais de oito em um dia.

A Coreia do Sul é um dos dois únicos países que tiveram grandes surtos, ao lado da China, a conseguir achatar a sua curva de novas infecções. E o fez sem as restrições draconianas da China, ou bloqueios economicamente prejudiciais como os da Europa e dos Estados Unidos.

À medida que as mortes globais pelo vírus ultrapassam os 15.000, autoridades e especialistas em todo o mundo estão examinando o caso da Coreia do Sul em busca de lições. E essas lições, embora aparentemente difíceis em sua simplicidade, parecem relativamente diretas e acessíveis: ação rápida, testes generalizados, rastreamento de contatos e apoio crítico dos cidadãos.

No entanto, outros países atingidos não seguiram a lição da Coreia do Sul. Alguns começaram a mostrar interesse em imitar seus métodos - mas somente depois que a epidemia se acelerou a ponto de não conseguirem controlá-la tão cedo.

O presidente Emmanuel Macron, da França, e o primeiro-ministro Stefan Löfven, da Suécia, chamaram o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para solicitar detalhes sobre as medidas do país, segundo o escritório de Moon.

O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, saudou a Coreia do Sul como uma demonstração de que conter o vírus, embora difícil, "pode ​​ser feito". Ele instou os países a "aplicar as lições aprendidas na Coreia e em outros lugares".

As autoridades sul-coreanas alertam que seus sucessos são provisórios. Um risco de ressurgimento permanece, principalmente porque a pandemia continua violenta além das fronteiras do país.

Ainda assim, Scott Gottlieb, ex-comissário da Food and Drug Administration, levantou repetidamente a Coreia do Sul como modelo, escrevendo no Twitter: "A Coreia do Sul está mostrando que o Covid-19 pode ser derrotado por uma saúde pública inteligente e agressiva".

Mas quais são as lições da Coreia do Sul?

Lição 1: intervir rapidamente, antes que seja uma crise incontornável

Apenas uma semana após o diagnóstico do primeiro caso do país, no final de janeiro, oficiais do governo se reuniram com representantes de várias empresas médicas. Eles pediram que as empresas começassem a desenvolver imediatamente kits de teste de coronavírus para produção em massa, prometendo aprovação emergencial.

Em duas semanas, embora os casos confirmados da Coreia do Sul continuassem na casa dos dois dígitos, milhares de kits de teste estavam sendo enviados diariamente. O país agora produz 100.000 kits por dia, e as autoridades dizem que estão em negociações com 17 governos estrangeiros para a exportação deles.

As autoridades também impuseram rapidamente medidas de emergência em Daegu, uma cidade de 2,5 milhões de habitantes, onde o contágio se espalhou rapidamente por uma igreja local.

"A Coreia do Sul poderia lidar com isso sem limitar o movimento de pessoas porque conhecíamos a principal fonte de infecção, a congregação da igreja, bem cedo", disse Ki Mo-ran, epidemiologista que aconselha a resposta do governo ao coronavírus. "Se soubéssemos disso mais tarde do que soubemos, as coisas poderiam ter sido muito piores."

Os sul-coreanos, ao contrário dos europeus e americanos, também estavam preparados para tratar o coronavírus como uma emergência nacional, depois que um surto de 2015 da síndrome respiratória do Oriente Médio no país matou 38.

O coronavírus tem um período de incubação de cinco dias, geralmente seguido por um período de sintomas leves que podem ser confundidos com resfriados, quando o vírus é altamente transmissível. Esse padrão cria um atraso de uma ou duas semanas antes que um surto se torne aparente. O que parece ser um punhado de casos podem ser centenas; o que parecem centenas podem ser milhares.

"Tais características do vírus tornam ineficazes as respostas tradicionais, que enfatiza o bloqueio e o isolamento", disse Kim Gang-lip, vice-ministro da Saúde da Coreia do Sul. "Quando chega, o caminho antigo não é eficaz para impedir que a doença se espalhe."

Lição 2: Teste cedo, frequentemente e com segurança

A Coreia do Sul testou muito mais pessoas para o coronavírus do que qualquer outro país, permitindo isolar e tratar muitas pessoas logo após serem infectadas.

O país realizou mais de 300.000 testes, uma taxa per capita mais de 40 vezes superior a dos Estados Unidos.

"Os testes são centrais porque isso leva à detecção precoce, minimiza a disseminação e trata rapidamente os encontrados com o vírus", disse Kang Kyung-wha, ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, à BBC, chamando os testes de "a chave por trás de nossas transmissões muito baixas e de baixa mortalidade também.”

Embora a Coreia do Sul às vezes seja retratada como tendo evitado uma epidemia, milhares de pessoas foram infectadas e o governo foi inicialmente acusado de complacência. Sua abordagem aos testes foi projetada para reverter um surto já em andamento.

Para evitar que hospitais e clínicas fiquem sobrecarregados, as autoridades abriram 600 centros de testes projetados para rastrear o maior número possível de pessoas, o mais rápido possível - e manter os profissionais de saúde em segurança, minimizando o contato.

Em 50 estações de drive-through, os pacientes são testados sem sair de seus carros. Eles recebem um questionário, uma verificação remota de temperatura e um cotonete na garganta. O processo leva cerca de 10 minutos. Os resultados dos testes geralmente retornam em poucas horas.

Em alguns centros de atendimento, os pacientes entram em uma câmara semelhante a uma cabine telefônica transparente. Os profissionais de saúde esfregam as gargantas dos pacientes usando luvas grossas de borracha embutidas nas paredes da câmara.

As mensagens públicas implacáveis ​​exortam os sul-coreanos a procurar testes se eles ou alguém que eles conhecem desenvolver sintomas. Os visitantes do exterior são obrigados a baixar um aplicativo para smartphone que os orienta na auto-verificação de sintomas.

Escritórios, hotéis e outros grandes edifícios costumam usar câmeras de imagem térmica para identificar pessoas com febre. Muitos restaurantes verificam as temperaturas dos clientes antes de aceitá-las.

Lição 3: Rastreamento, isolamento e vigilância de contatos

Quando alguém dá positivo, os profissionais de saúde refazem os movimentos recentes do paciente para encontrar, testar - e, se necessário, isolar - qualquer pessoa com quem o paciente tenha tido contato, um processo conhecido como "rastreamento de contato".

Isso permite que os profissionais de saúde identifiquem redes de possíveis transmissões precocemente, retirando o vírus da sociedade como um cirurgião que remove um câncer.

A Coreia do Sul desenvolveu ferramentas e práticas para rastreamento agressivo de contatos durante o surto de MERS. As autoridades de saúde refizeram os movimentos dos pacientes usando imagens de câmeras de segurança, registros de cartão de crédito e até dados de GPS de seus carros e celulares.

"Fizemos nossas investigações epidemiológicas como detetives da polícia", disse Ki. "Mais tarde, tínhamos leis revisadas para priorizar a seguridade social em detrimento da privacidade individual em momentos de crises de doenças infecciosas".

Como o surto de coronavírus ficou grande demais para rastrear os pacientes com tanta intensidade, as autoridades confiaram mais em mensagens em massa.

Os celulares dos sul-coreanos vibram com alertas de emergência sempre que novos casos são descobertos em seus distritos. Sites e aplicativos para smartphones detalham cronogramas de hora em hora, às vezes minuto a minuto, das viagens das pessoas infectadas - quais ônibus eles pegaram, quando e onde entraram e saíram, mesmo usando máscaras.

As pessoas que acreditam que podem ter se encontrado com um paciente são instadas a se reportar aos centros de testes. Os sul-coreanos aceitaram amplamente a perda de privacidade como uma troca necessária.

As pessoas mandadas para a auto-quarentena devem baixar outro aplicativo, que alerta os funcionários se um paciente se aventurar fora de isolamento. Multas por violações podem chegar a US$ 2.500.

Ao identificar e tratar as infecções precocemente e segregar casos leves em centros especiais, a Coreia do Sul manteve os hospitais limpos para os pacientes mais graves. Sua taxa de mortalidade é de pouco mais de um por cento, entre as mais baixas do mundo.

Lição 4: Pedir a ajuda da população

Não há profissionais de saúde ou scanners de temperatura corporal suficientes para rastrear todos; portanto, as pessoas comuns devem participar.

Os líderes concluíram que subjugar o coronavírus exigia manter os cidadãos totalmente informados e pedir sua cooperação, disse Kim, vice-ministro da Saúde.

Transmissões de televisão, anúncios de estações de metrô e alertas de smartphone fornecem lembretes sem fim para usar máscaras faciais, indicadores de distanciamento social e dados de transmissão do dia.

As mensagens instilam um senso de propósito comum quase similar aos tempos de guerra. As pesquisas mostram a aprovação majoritária dos esforços do governo, com alta confiança, baixo pânico e pouca acumulação.

"Essa confiança pública resultou em um nível muito alto de conscientização cívica e cooperação voluntária que fortalece nosso esforço coletivo", disse Lee Tae-ho, vice-ministro de Relações Exteriores, a repórteres no início deste mês.

As autoridades também creditam o sistema nacional de saúde do país, que garante a maioria dos cuidados e regras especiais que cobrem os custos relacionados ao coronavírus, como dando às pessoas sem sintomas maior incentivo para fazer o teste.

É possível reproduzir o modelo sul-coreano?

Apesar de toda a atenção aos sucessos da Coreia do Sul, seus métodos e ferramentas de contenção não são proibitivamente complexos ou caros.

Parte da tecnologia que o país usou é tão simples quanto luvas de borracha especializadas e cotonetes. Dos sete países com piores surtos que os da Coreia do Sul, cinco são mais ricos.

Especialistas citam três grandes obstáculos para seguir a liderança da Coreia do Sul, nenhum relacionado a custo ou tecnologia.

Um é a vontade política. Muitos governos hesitaram em impor medidas onerosas na ausência de um surto em nível de crise.

Outra é a vontade pública. A confiança social é mais alta na Coreia do Sul do que em muitos outros países, particularmente nas democracias ocidentais atingidas pela polarização e pela reação populista.

Mas o tempo representa o maior desafio. Pode ser "tarde demais", disse Ki, para os países que sofrem de epidemias controlar os surtos tão rapidamente ou eficientemente quanto a Coreia do Sul.

A China retrocedeu o primeiro surto catastrófico em Hubei, uma província maior que a maioria dos países europeus, embora à custa de praticamente encerrar sua economia.

Os métodos da Coreia do Sul podem ajudar os Estados Unidos, embora "provavelmente tenhamos perdido a chance de ter um resultado como a Coreia do Sul", Gottlieb, ex-comissário da F.D.A., escreveu no Twitter. "Precisamos fazer de tudo para evitar o trágico sofrimento que a Itália enfrenta."