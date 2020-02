Mundo Como funciona a escolha do presidente dos EUA No dia 3 de novembro de 2020, 224 milhões de eleitores americanos irão às urnas e darão seu veredicto sobre a presidência de Donald Trump

A eleição para presidente dos EUA ocorre a cada quatro anos, sempre na primeira terça-feira (após a primeira segunda-feira) de novembro. Este ano, ela acontecerá no dia 3 de novembro. Mas as eleições deste ano não serão apenas sobre o presidente. O Congresso também passará por renovação e o Partido Democrata terá a chance de brigar com o Republicano pela maioria no Sen...