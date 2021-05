Mundo Comitê do Facebook mantém suspensão de Trump, mas pede regulação de punição Pouco depois do anúncio, o ex-presidente americano criticou o Facebook, o Twitter e o Google, classificando as empresas de "uma desgraça total e uma vergonha para nosso país"

Após conquistar milhões de seguidores e se tornar um dos políticos mais eficazes no uso de redes sociais, Donald Trump ficou em silêncio —e assim deve continuar, ao menos temporariamente. O comitê de supervisão do Facebook decidiu nesta quarta (5) manter a suspensão da conta do ex-presidente americano de suas plataformas, mas recomendou a revisão do caso nos próximos m...