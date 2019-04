Mundo Combates podem levar Líbia à guerra Neste domingo, autoridades militares dos EUA disseram que as forças americanas deixarão a Líbia

Quase cinco anos depois do conflito civil que assolou a Líbia com a queda do ditador Muamar Kadafi, o país está novamente à beira da guerra. As milícias aliadas aos dois governos que disputam o controle do país se envolveram em violentos combates nos últimos dias, com bombardeios de ambos os lados. A comunidade internacional instou as partes a chegarem a um cessar-fogo e...