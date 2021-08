Mundo Com variante delta, Rússia registra recorde de 820 mortos por Covid País enfrenta a terceira onda da doença.

Com o avanço da variante delta do coronavírus, a Rússia passa por sua pior fase na pandemia da Covid-19 e bateu novo recorde de mortos pela doença. Nesta quinta-feira (26), segundo números oficiais do governo, foram registradas 820 novas mortes no país, que enfrenta a terceira onda da doença. A primeira, com pico em junho do ano passado, teve em seus piores...