Mundo Com recorde de Covid-19, Cuba fecha escolas e decreta toque de recolher em Havana Quem descumprir as novas regras pode receber multas de até R$ 659, valor que excede o salário mínimo vigente no país

O governo de Cuba está mais uma vez aumentando as restrições no país para conter o que já é considerado o pior surto de coronavírus deste o início da pandemia —os casos registrados nos 12 primeiros dias de 2021 já superam o total de infecções do mês de dezembro. As novas medidas incluem o fechamento de escolas em 34 cidades, assim como de praias, bares e casas noturn...