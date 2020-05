Mundo Com proliferação da Covid-19, Trump cogita barrar brasileiros: 'Não quero que infectem nosso povo' Segundo o presidente dos EUA, o 'Brasil adotou uma estratégia de rebanho e estão tendo problemas com isso'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira (19) que cogita barrar a entrada de brasileiros no país. “Estamos considerando a possibilidade. Não quero que cheguem aqui e infectem o nosso povo”, disse em entrevista. “O Brasil adotou uma estratégia de rebanho e estão tendo problemas com isso”, destacou. A tática a que Trump se refere consiste em controlar uma elevação no número...