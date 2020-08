Mundo Com novos protestos, dois ministros do Líbano renunciam Atos são realizados dias depois de grande explosão no porto de Beirute na última terça-feira (3)

Beirute, capital e maior cidade do Líbano, tem novos protestos e confrontos entre a polícia libanesa e os manifestantes neste domingo (9). Os ministros da Informação e do Meio Ambiente do país anunciaram o pedido de demissão. O atos são realizados dias depois de grande explosão no porto de Beirute na última terça-feira (3), que deixou pelo menos 158 mortos e mais...