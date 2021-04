Mundo Com novo pacote trilionário, Biden quer creche grátis para crianças em idade pré-escolar A proposta, chamada de Plano para as Famílias Americanas, custará US$ 1,8 trilhão ao longo de dez anos

O presidente Joe Biden anuncia nesta quarta (28) um plano para ampliar o acesso dos americanos à educação e a saúde, que pretende garantir ao menos quatro anos de educação gratuita, sendo dois na pré-escola e dois no ensino superior. A proposta, chamada de Plano para as Famílias Americanas, custará US$ 1,8 trilhão ao longo de dez anos. Destes, US$ 1 trilhão serão ...