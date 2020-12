Mundo Com dor ciática, Papa Francisco não vai celebrar missa de Ano-Novo A celebração das vésperas de fim de ano na tarde desta quinta será dirigida pelo cardeal Giovanni Battista Re

O papa Francisco não vai conduzir a tradicional missa de Ano-Novo, no dia 1º de janeiro de 2021, devido a um problema no nervo ciático, disse o Vaticano nesta quinta-feira (31). Com dores na perna direita, o papa também não vai realizar as orações que acontecem nesta quinta. A celebração das vésperas de fim de ano na tarde desta quinta será dirigida pelo cardeal Giovan...