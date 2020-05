Mundo Com cautela, alemães saem de casa e se adaptam ao 'novo normal' Alemanha tornou-se um dos primeiros da Europa a relaxar as medidas de confinamento

Menos afetada pela pandemia que seus vizinhos europeus, a Alemanha tornou-se um dos primeiros países a relaxar as medidas de confinamento. Na última semana, escolas, bibliotecas, salões de beleza e outros pequenos estabelecimentos comerciais voltaram a funcionar, mas com novas regras, como o uso obrigatório de máscaras. Os alemães, no entanto, estão retornando com caut...