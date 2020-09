Mundo Com 1,3 bi de habitantes, Índia deve ultrapassar o Brasil em casos de Covid-19 em uma semana Em 24 horas, foram 78.761 novas infecções confirmadas, o maior número já notificado por um país no período

No último domingo (30), a Índia registrou recorde de novos casos de Covid-19 em 24 horas. Foram 78.761 novas infecções confirmadas, o maior número já notificado por um país no período. O número total de casos já ultrapassou os 3,5 milhões. O país superou o México, que ocupava a 3ª posição no ranking de países mais afetados pelo novo coronavírus, e está...