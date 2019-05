Mundo Cobra de três olhos é encontrada na Austrália Serpente morreu poucos dias depois de ser encontrada. Cientistas acreditam se tratar de uma deformidade natural

O serviço responsável por parques ambientais da Austrália divulgou na última quarta-feira (1) fotos de um filhote de cobra da espécie píton-carpete de três olhos. A serpente foi encontrada em uma rodovia no norte do país, mas morreu em março, poucas semanas depois de ser encontrada. Segundo a publicação, exames realizados no filhote de cerca de 40 centímetros mostra...