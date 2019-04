Mundo Cipriani Hall também se recusa a sediar evento que homenageia Bolsonaro Evento de premiação da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos é concebido há 49 anos e reconhece sempre dois líderes de cada país

A exemplo do Museu Nacional de História Natural em Nova York, o Cipriani Hall, em Wall Street, também se recusou a sediar o evento Personal of the Year, premiação da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro. Por trás dessas decisões de recuo está, além da comunidade ambiental, a pressão forte do prefeito da cidade, Bill d...