Mundo Cinco morrem no aeroporto de Cabul durante retirada de embaixadores dos EUA No domingo (15), o Talibã tomou a capital do Afeganistão e disse que a guerra tinha acabado

Cinco pessoas foram mortas no aeroporto de Cabul, nesta segunda-feira (16), enquanto tropas norte-americanas vigiavam a evacuação de funcionários da embaixada, segundo testemunhas. No domingo (15), o Talibã tomou a capital do Afeganistão e disse que a guerra tinha acabado. Um autoridade dos EUA informou à Reuters que as tropas deram tiros para cima para dispersar pessoa...