Mundo Cientistas identificam novo vírus da gripe com 'potencial pandêmico' na China Cientistas dizem que nova cepa do vírus da gripe identificada na China tem "todas as características" de ser altamente adaptável para infectar seres humanos e precisa ser monitorada de perto

Pesquisadores chineses identificaram uma nova variante do vírus da gripe, com potencial para se espalhar com facilidade entre a população mundial, no organismo de porcos criados em diversas províncias do país asiático. O vírus suíno detectado pelos cientistas tem algumas características preocupantes. De um lado, as atuais vacinas contra gripe não parecem conferir proteç...