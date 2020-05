Mundo Cientistas identificam 14 mutações do novo coronavírus O estudo, liderado por David Montefiori, descobriu que uma das mutações está presente na cepa mais comum na Europa e é capaz de provocar uma segunda infecção nos pacientes

Um grupo de pesquisadores do Laboratório Nacional Los Alamos, pertencente ao governo dos Estados Unidos, identificou 14 mutações do novo coronavírus (Sars-CoV-2), sendo que uma delas, batizada como D614G, se tornou dominante em várias partes do mundo, inclusive na Itália, e se mostra mais contagiosa do que a original que circulou em Wuhan, na China. A pesqui...