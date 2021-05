Mundo China veta escaladas ao Everest para evitar contaminação por coronavírus O país emitiu 408 autorizações para alpinistas, enquanto a China tinha autorizado apenas 21 neste ano, que agora foram anuladas

A China vetou a escalada do monte Everest a partir de seu território, para evitar o risco de contágios pelo novo coronavírus. A escalada ao topo da montanha mais alta do planeta fica mais fácil no meio do ano, quando o clima melhora e há mais dias de céu claro. Com isso, a temporada de escaladas de 2021, a partir da China, fica suspensa. O veto não tem data para a...