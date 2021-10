Mundo China vacinará crianças de 3 a 11 anos, em meio a novos casos de covid De acordo com a Associated Press, a estratégia faz parte de um esforço do governo para evitar novos surtos da doença no país, que já tem 76% da população totalmente vacinada

A China vai começar a vacinar contra a covid-19 crianças a partir dos 3 anos. Os governos locais de nível municipal e provincial emitiram nos últimos dias, em pelo menos cinco províncias, avisos anunciando que as crianças de 3 a 11 anos serão obrigadas a ser vacinadas. De acordo com a Associated Press, a estratégia faz parte de um esforço do governo para evitar novos ...