Mundo China tem 17 mortes causadas pelo coronavírus Número de pessoas infectadas subiu para mais de 550

Aumentou para 17 o número de mortes decorrentes da infeção pelo novo tipo de coronavírus detetado na China, confirmaram nesta quarta-feira (22) as autoridades do país. O número de pessoas infectadas subiu para mais de 550. No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) reúne-se para decidir se deve declarar uma "emergência de saúde pública de interesse internacional". O balanç...