Mundo China quer feriado mais longo para deter coronavírus Governo diz que país está em um momento crucial na prevenção e controle da infecção que já causou dezenas de mortes

As autoridades chinesas anunciaram planos para estender o feriado do Ano Novo Lunar originalmente previsto para terminar no dia 30 de janeiro, como medida-chave para controlar o surto de coronavírus. O feriado começou em 24 de janeiro.A decisão foi divulgada pela agência de notícias oficial da China Xinhua em comunicado depois que o grupo líder do Comitê Central do...