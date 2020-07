Mundo China diz que pneumonia mais letal que Covid-19 atinge Cazaquistão; país nega Houve alta nos casos da doença em junho, mas causa ainda é desconhecida

A China divulgou um alerta de que um novo tipo de pneumonia, mais letal do que a provocada pelo novo coronavírus, teria sido detectada no Cazaquistão. O país vizinho, no entanto, negou a afirmação e chamou o aviso de "fake news". Na quinta (9), a embaixada da China no Cazaquistão emitiu um aviso aos chineses que vivem no país para que tomem cuidado com o que ...