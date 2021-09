Mundo China cita investimentos e diz que espera estabilidade do Brasil "Como amigos do Brasil, esperamos que o país mantenha a estabilidade e o contínuo desenvolvimento", afirmou Qu Yuhui, ministro-conselheiro e porta-voz da embaixada do país asiático em Brasília

O governo da China espera estabilidade no Brasil do governo Jair Bolsonaro, lembrando que tem mais de US$ 80 bilhões investidos no país. "Como amigos do Brasil, esperamos que o país mantenha a estabilidade e o contínuo desenvolvimento", afirmou Qu Yuhui, ministro-conselheiro e porta-voz da embaixada do país asiático em Brasília. Ele respondia uma questão...