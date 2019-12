Mundo Chile informa ter encontrado partes do avião militar desaparecido As partes do avião foram encontradas na mesma região onde ele desapareceu

A Força Aérea do Chile informou nesta quarta-feira, 11, que foram encontrados flutuando no mar partes do avião militar que desapareceu na segunda-feira quando viajava para a Antártida com 38 pessoas a bordo. As partes do avião foram encontradas na mesma região onde ele desapareceu. "A descoberta foi feita pelo navio de bandeira chilena Antarctic Endeav...