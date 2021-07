Mundo Chega a 170 número de mortos com as chuvas na Europa Alemanha e Bélgica concentram mortos; feridos passam de 600, e há cortes em serviços de água e energia

O número de mortos depois das fortes chuvas que atingiram a Europa nos últimos dias chegou a 170 neste sábado (17), segundo reportou o The New York Times. A região central do continente registrou inundações por causa do transbordamento de rios, causando alagamento e a destruição de casas, ruas e estradas. Chuvas fortes caíram principalmente na Ale...