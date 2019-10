Mundo Chefe do Conselho Europeu afirma que base para acordo do Brexit está pronta Na semana passada, Londres e Bruxelas decidiram dar um novo impulso às negociações para tentar alcançar um acordo antes da cúpula de presidentes prevista para estas quinta e sexta-feira

As equipes negociadoras da União Europeia (UE) e do Reino Unido se encontram reunidas, nesta quarta-feira, 16, em negociações para tentar desbloquear o Brexit, na véspera de uma cúpula europeia crucial para afastar o temido divórcio sem acordo em 31 de outubro. "As bases fundamentais de um acordo estão prontas e, em tese, amanhã (quinta-feira), poderíamos aceitar est...