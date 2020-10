Mundo Chefe de gabinete contraria médico da Casa Branca e diz que situação de Trump é preocupante Aos 74 anos, presidente americano segue internado em hospital militar, sem previsão de alta

Depois de o médico da Casa Branca, Sean Conley, afirmar neste sábado (3) que Donald Trump, 74, está "passando bem", o chefe de gabinete do presidente dos EUA, Mark Meadows, disse a jornalistas que o líder republicano está passando por um período "muito preocupante" e que as próximas 48 horas serão vitais para a recuperação do americano. As informações contraditórias —divul...