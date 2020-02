Mundo Chanceler argentino diz que vai adotar relação pragmática com o Brasil Segundo ele, é esta a mensagem do presidente Alberto Fernández que será entregue nesta tarde ao presidente Jair Bolsonaro

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, disse que o país adotará uma postura "pragmática e realista" nas relações bilaterais com o Brasil e não será um entrave para o crescimento do Mercosul. Segundo ele, é esta a mensagem do presidente Alberto Fernández que será entregue nesta tarde ao presidente Jair Bolsonaro.O encontro no Palácio do Planalto ma...