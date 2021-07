Mundo Centenas entram em conflito com a polícia na África do Sul e saldo de mortos chega a ao menos 45 Protestos no país começaram na última sexta-feira (9), com bloqueios de estradas e veículos incendiados, pouco depois de o ex-presidente Jacob Zuma se entregar às autoridades e passar sua primeira noite na cadeia

Multidões entraram em confronto com a polícia e voltaram a saquear e incendiar lojas, depósitos e supermercados na África do Sul nesta terça-feira (13). No quinto dia de violência generalizada no país, o saldo chega a ao menos 45 mortos e mais de 750 presos. Os atos começaram na última sexta-feira (9), com bloqueios de estradas e veículos incendiados, pouco depois...