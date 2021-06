Mundo Castillo se declara vencedor, mas órgão eleitoral do Peru espera fim da apuração Na manhã desta quarta, com 99,79% das urnas contabilizadas, a vitória do socialista parece irreversível

Pedro Castillo se declarou na noite desta terça (8) vencedor da eleição presidencial peruana. Da varanda do comitê de seu partido, o Perú Libre, no centro de Lima, o candidato de esquerda afirmou que o "povo falou" e que, "de acordo com o relatório de nossos fiscais, já temos o resultado". "Vimos que o povo impôs essa vitória por meio das urnas. Por isso, peço a vocês p...