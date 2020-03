O número de pessoas infectadas com o coronavírus no mundo chega agora a 286.816 e o de mortes, 11.904, conforme atualização da Universidade John Hopkins. Mais cedo, o número de infectados girava em torno de 275 mil. Mais de 89,8 mil pessoas se recuperaram. Até o momento, a China está há três dias sem reportar novos casos de transmissão local, apesar dos 41 casos importados. No país, 58.946 se recuperaram da doença e 3.139 morreram, conforme a universidade.



Nos EUA, existem agora 19.624 casos e 260 mortes. O número de casos mais que dobrou desde quarta-feira e se espera continuidade no aumento de casos, à medida que o acesso aos testes aumenta.

Na Europa Ocidental, o vírus continua se proliferando. A Espanha tem 25.374 casos e 1.375 mortes; a Alemanha tem 21.652 e 73 mortes; a França tem 12.483 e 450 mortes; e a Itália possui 47.021 e 4.032 mortes (os números da Itália não são atualizados desde sexta-feira). Mais pessoas morreram do covid-19 na Itália agora do que na China.

Outras nações com altas taxas de covid-19 são: a Coreia do Sul, que agora tem 8.799 casos e 102 mortes, e o Irã, que tem 20.610 casos e 1.556 mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.