Os desdobramentos da investigação sobre o spyware Pegasus têm trazido à tona a amplitude da rede de espionagem por meio do programa israelense. Os mais de 50.000 telefones invadidos começam a ser ligados a jornalistas, executivos, políticos e outras pessoas públicas.

Um dos alvos do sistema do NSO Group foi o líder da oposição na Índia, Rahul Gandhi, principal adversário político do primeiro-ministro Narendra Modi, segundo o jornal britânico The Guardian, que faz parte da investigação ao lado de um consórcio com outros 16 veículos de imprensa.

O jornal, no entanto, não confirma se as invasões foram bem-sucedidas. Gandhi troca de número periodicamente para evitar possíveis espionagens. Além dele, apoiadores e membros de seu partido também apareceram na lista de números.

Outro país citado pelas investigações sobre o Pegasus é o México. Cerca de 15.000 números foram cadastrados como potenciais alvos. Destes, aos menos 25 foram confirmados como sendo de jornalistas.

De acordo com o portal Aristegui Noticias, que integra o consórcio com o Guardian, a jornalista Carmen Aristegui foi visada pela espionagem desde 2017, à época na CNN. Os aparelhos da irmã, da assistente e da produtora de Carmen também constam nos registros.

Azham Amed, então correspondente do The New York Times, foi vítima do esquema no mesmo período. O mesmo teria ocorrido com Cecilio Pineda, jornalista local que denunciou acordo entre a polícia e os cartéis de droga no México, em 2017. Ele morreu pouco tempo depois. Ninguém foi culpado até hoje.

CASO JAMAL KHASHOGGI

Os celulares da mulher e da noiva de Jamal Khashoggi, jornalista saudita assassinado na Turquia em 2018, também teriam sido invadidos por meio do spyware Pegasus do NSO Group. Uma ação foi antes da sua morte e outra depois, segundo o Washington Post.

De acordo com análise forense do Laboratório de Segurança da Anistia Internacional, o telefone de Hanan Elatr, mulher de Jamal, foi alvo de um usuário do Pegasus 6 meses antes do assassinato. Já o de sua noiva, Hatice Cengiz, foi atacado pelo spyware dias depois da morte do jornalista.

Em comunicado, o NSO disse não estar associado ao “hediondo assassinato de Jamal Khashoggi”.

Khashoggi era colunista do The Washington Post e crítico ao regime da Arábia Saudita. Ele foi morto em 2 de outubro de 2018 e teve o corpo esquartejado. Relatório da CIA indicou que o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, aprovou o plano de sequestro e assassinato de Khashoggi. Riad nega.

O QUE É O PEGASUS

O Pegasus é um aplicativo criado pela empresa de vigilância israelense NSO Group para ajudar a monitorar e capturar criminosos. Contudo, ele estaria sendo usado para monitorar pessoas públicas. Um consórcio de veículos de imprensa lidera as investigações sobre como o objetivo do app foi desvirtuado.

Clientes do NSO que supostamente monitoraram milhares de números serão investigados por comportamentos inadequados, segundo a empresa.

COMO ELE OPERA

Para acessar os celulares, o aplicativo espião usa duas portas de entrada: vulnerabilidades em aplicativos comuns ou links maliciosos acionados via phishing –uma estratégia para induzir os usuários a clicar em links infectados.

Já dentro no sistema, o Pegasus acessa todos os dados do aparelho sem ser identificado. A tecnologia é capaz de transmitir SMS, conversas via WhatsApp, registros de ligações, e-mail e agendas de contatos e compromissos.

Outra funcionalidade é o acesso à câmera e ao microfone do aparelho –o spyware consegue gravar ambos remotamente.

O QUE DIZ A NSO

Eis a íntegra da nota da empresa israelense:

O relatório da Forbidden Stories está cheio de suposições erradas e teorias não corroboradas que levantam sérias dúvidas sobre a confiabilidade e os interesses das fontes. Parece que as “fontes não identificadas” forneceram informações que não têm base factual e estão longe da realidade.

Depois de verificar suas alegações, negamos firmemente as falsas alegações feitas em seu relatório. Suas fontes forneceram-lhes informações que não têm base factual, como fica evidente pela falta de documentação de apoio para muitas de suas reivindicações. Na verdade, essas alegações são tão ultrajantes e distantes da realidade, que a NSO está considerando um processo por difamação.

O Grupo NSO tem uma boa razão para acreditar que as alegações feitas por fontes não identificadas de histórias proibidas são baseadas na interpretação enganosa de dados de informações básicas acessíveis e evidentes, como serviços de pesquisa HLR, que não têm relação com a lista do clientes alvos da Pegasus ou de quaisquer outros produtos da NSO. Esses serviços estão disponíveis abertamente para qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer hora, e são comumente usados ​​por agências governamentais para diversos fins, bem como por empresas privadas em todo o mundo. As alegações de que os dados vazaram de nossos servidores, é uma mentira completa e ridícula, uma vez que tais dados nunca existiram em nenhum de nossos servidores.

Como a NSO declarou anteriormente, nossa tecnologia não foi associada de forma alguma ao hediondo assassinato de Jamal Khashoggi. Podemos confirmar que nossa tecnologia não foi usada para ouvir, monitorar, rastrear ou coletar informações sobre ele ou seus familiares mencionados na consulta. Nós investigamos anteriormente esta reclamação, que novamente, está sendo feita sem validação.

Gostaríamos de enfatizar que a NSO vende suas tecnologias exclusivamente para agências de aplicação da lei e de inteligência de governos controlados com o único propósito de salvar vidas por meio da prevenção de crimes e atos terroristas. NSO não opera o sistema e não tem visibilidade dos dados.

Nossas tecnologias estão sendo usadas todos os dias para desmantelar círculos de pedofilia, sexo e tráfico de drogas, localizar crianças desaparecidas e sequestradas, localizar sobreviventes presos sob prédios desabados e proteger o espaço aéreo contra a penetração perturbadora de drones perigosos. Simplificando, o Grupo NSO está em uma missão de salvar vidas, e a empresa executará fielmente essa missão sem se intimidar, apesar de toda e qualquer tentativa contínua de desacreditá-la por motivos falsos.