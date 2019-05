Mundo Caso Madeleine McCann: investigação continua em Portugal, 12 anos após desaparecimento A menina inglesa, que na época estava prestes a completar 4 anos, desapareceu enquanto dormia junto com seus irmãos gêmeos no apartamento de um complexo turístico onde estava com os pais

A Polícia Judicial de Portugal confirmou nesta sexta-feira, 3, que a investigação sobre Madeleine McCann, que desapareceu no país em 2007, continua aberta. A confirmação foi feita no dia em que o desaparecimento da menina na Praia da Luz, no Algarve, completa 12 anos. A família britânica passava férias na região. "As averiguações seguem aberta...