Mundo Casal de brasileiros escapa por pouco de vulcão em erupção na Nova Zelândia Dupla relata que deixou local 10 minutos antes da explosão; segundo ela, passeio quase foi cancelado pois, no dia anterior, detectou-se uma atividade vulcânica

Um casal de brasileiros que viajava pela Nova Zelândia escapou por pouco da erupção do vulcão White Island nesta segunda-feira, 9. Até o momento, 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Em sua conta no Instagram, Aline Moura relatou os momentos de pânico vividos pela dupla, que fez um passeio pela região do vulcão minutos antes da explosão. ...