Mundo Casa Branca vai deportar 2 mil crianças a partir de domingo Na segunda-feira, Trump disse que “milhões” seriam deportados na próxima semana

O presidente americano, Donald Trump, orientou os membros da agência de Imigração (ICE, na sigla em inglês) a conduzir uma batida em massa contra cerca de 2 mil famílias imigrantes que tenham recebido ordens de deportação. De acordo com uma fonte do governo americano, a grande operação de deportação deve ter início no domingo, 23, em ao menos dez d...