Mundo Casa Branca diz estar preparando dossiê contra jornalistas A informação foi dada quando repórteres pediram comentários sobre uma reportagem do jornal sobre o lucro de empresas do presidente Donald Trump obtido através de viagens oficiais

Porta-voz da Casa Branca, Judd Deere disse nessa quinta-feira (27) que prepara um dossiê sobre jornalistas do Washington Post. A informação foi dada quando repórteres pediram comentários sobre uma reportagem do jornal sobre o lucro de empresas do presidente Donald Trump obtido através de viagens oficiais do líder norte-americano. Deere acusou o Washington Post&n...