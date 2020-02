Mundo Carro avança contra desfile de carnaval e deixa 30 feridos na Alemanha

Um motorista deixou ao menos 30 feridos ao avançar intencionalmente com um carro contra um desfile de Carnaval na cidade de Volksmasen, no oeste da Alemanha, com público estimado em 1.500 pessoas ontem.A polícia local afirmou se tratar de um ataque, mas não confirmou a motivação do ocorrido. Ainda segundo as autoridades policiais, o suspeito - um jovem de 29 anos -...