Mundo Capitólio dos EUA entra em lockdown após veículo avançar contra polícia Duas pessoas foram feridas e uma morreu

Duas pessoas foram feridas e uma morreu após um veículo avançar contra o bloqueio policial no Capitólio, como é conhecido o Congresso dos Estados Unidos, em Washington (DC), no início da tarde desta sexta-feira (2). A polícia isolou a área e não é permitido a ninguém entrar ou sair do perímetro de segurança. A polícia do Capitólio informou que um carro furou o bloq...