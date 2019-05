Mundo Candidato à sucessão de May, Boris Johnson é o pior pesadelo da União Europeia Ele é acusado por muitos na UE de ser o causador da confusão com sua campanha com base em falsas promessas

Em vez de pôr fim ao impasse sobre o Brexit, a saída de Theresa May abre a perspectiva do que há muito tempo é considerado o pior pesadelo para a União Europeia, ou seja, um Reino Unido comandado por Boris Johnson, que é acusado por muitos na UE de ser o causador da confusão com sua campanha com base em falsas promessas. Se May era uma figura previsível com uma es...