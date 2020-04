Mundo Campos de refugiados entram em quarentena

Dois campos de imigrantes foram colocados em quarentena na Grécia nos últimos quatro dias por causa do coronavírus, aumentando a preocupação com um desastre humanitário no país, principal porta de entrada de imigrantes na Europa na crise de 2015-2016.Ontem, o campo de Malakasa (40 km a nordeste de Atenas) teve isolamento decretado pelo período de duas semanas, depo...