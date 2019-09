Mundo Calor extremo do verão francês matou pelo menos 1,5 mil pessoas, afirma governo Anúncio foi feito neste domingo pela ministra da Saúde Agnès Buzyn; temperaturas chegaram a 46º C no sul da França

As duas ondas de calor intenso registradas na França em junho e julho deste ano deixaram pelo menos 1,5 mil mortos, dez vezes menos do que o número de óbitos na mesma categoria no verão de 2003 - anunciou a ministra francesa da Saúde, Agnès Buzyn, neste domingo, 8. "Registramos mais 1.500 mortes em relação à média destes meses, embora o número seja dez vezes menor do q...