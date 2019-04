Mundo Caçador é devorado por leões após ser pisoteado por elefante na África do Sul Equipes de buscas formadas pela polícia localizaram apenas os restos mortais da vítima

Um caçador de rinocerontes teria sido devorado por leões após ser morto pisoteado por um elefante no dia 2 de abril no Parque Nacional Kruger, na África do Sul. De acordo com a polícia local, foram encontrados somente “a caveira e um par de calças” da vítima. Isaac Phaahla, porta-voz do Departamento de Parques da África do Sul (SanPark), informou que o caso foi le...