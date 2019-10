Mundo Câmara dos EUA formaliza inquérito de impeachment contra Trump Resolução foi aprovada por 232 votos a 196; com isso, a partir de agora, as sessões serão tornadas públicas

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou por 232 votos a 196 as regras para a abertura formal de um inquérito de impeachment contra Donald Trump. Na prática, a medida formaliza a investigação contra o presidente. Com isso, a partir de agora, as sessões serão tornadas públicas. Apenas dois democratas votaram contra a medida e todos os republicanos votara...