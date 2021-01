Mundo Câmara dos EUA aprova segundo impeachment de Trump Processo segue agora para o Senado; Republicano tornou-se o primeiro presidente dos EUA a sofrer dois impeachments

A Câmara dos Estados Unidos aprovou pela segunda vez um pedido de impeachment contra Donald Trump. O republicano tornou-se o primeiro presidente da história do país a sofrer dois pedidos de afastamento. Na votação, 231 deputados votaram a favor e 194 contra. Apenas quatro não votaram. Trump é considerado culpado de incitar à violência que culminou com a invasão do Cap...