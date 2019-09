Mundo Câmara divulga íntegra da denúncia que pode levar ao impeachment de Trump ​Documento de 9 páginas com a reclamação registrada em 12 de agosto por um funcionário da inteligência americana foi publicado pela Comissão de Inteligência da Casa

A Comissão de Inteligência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos divulgou nesta quinta-feira, 26, a íntegra da denúncia anônima feita por um funcionário de inteligência contra o presidente Donald Trump e que está no centro da polêmica que pode levar ao impeachment do republicano. "No curso de minhas funções oficiais, recebi informações de vários funcionários do gov...