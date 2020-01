Mundo Câmara aprova lei para limitar poder de uso de força por Trump Os democratas da Câmara escreveram a lei de uma forma que impediria o veto de Trump, mas o projeto poderia não ter força legal

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou ontem uma lei com o objetivo de impedir que o presidente americano, Donald Trump, use a força militar do país contra o Irã, a menos que seja necessário para defender as tropas americanas ou que o Congresso autorize.Os democratas da Câmara escreveram a lei de uma forma que impediria o veto de Trump, mas o projeto pod...