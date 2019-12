Mundo Câmara aprova impeachment de Donald Trump; decisão final será do Senado A destituição do republicano foi apoiada por 230 deputados - eram necessários 216 votos

A Câmara dos Representantes aprovou nesta quarta-feira, 18, o impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A destituição do republicano foi apoiada por 230 deputados - eram necessários 216 votos. Outros 197 parlamentares se posicionaram contra o impeachment. Trump permanece no cargo até que o processo seja apreciado pelo Senado. Com a aprovação do imp...